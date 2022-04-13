Протест в нижнем и со "окровавленными" ногами: в Эстонии устроили акцию против массовых изнасилований украинских женщин и детей российскими солдатами
Активисты вышли в российское посольство в Эстонии, чтобы выступить против изнасилований детей и взрослых российскими военными
Об этом сообщает эстонское издание ERR.
Активистки собрались перед посольством Российской Федерации, чтобы привлечь внимание к массовому сексуальному насилию русских военных над украинскими женщинами и детьми.
"Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине, Эстонии и везде", - заявляют организаторы акций.
Около двадцати женщин стояли под посольством России полуобнаженными по пояс с черными мешками на голове, связанными руками и вымащенными ногами в искусственной крови.
- Напомним, в Херсонской области россияне изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку .
- Ранее в Минобороны сообщили, что в Мариуполе кафиры несколько дней насиловали женщину на глазах ее 6-летнего сына: она умерла, мальчик поседел.
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