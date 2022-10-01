Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Все-таки большую часть мобилизованных направляют на фронт и уже пошли протесты в РФ. Протесты в Дагестане, в Якутии, в национальных республиках, где больше всего сейчас "выгребают" целыми поселениями. И нет никаких сомнений, что когда пойдут с фронта грузы "200 ", а они уже идут, не добровольцев, а насильственно мобилизованных, то тогда будет совсем другая реакция. У меня нет сомнений, что в ближайшее время этот второй фронт, который Путин открыл против своего собственного народа, по сути, речь идет о геноциде национальных республик а затем и всего русского народа, уже так безболезненно для Путина не пройдет", - заметил журналист.



Игорь Яковенко отметил, что Путин приехал из Самарканда с клеймом "ненастоящий царь", проигравший. Силовики долго такого царя не будут терпеть, потому что проигравших в России не любят. Этому пример и Николая II, и многих других российских властителей, их довольно быстро сбрасывают.



"Я думаю, что этот протест против мобилизации и очевидное недовольство силовиков в конце концов приведут к тому, что обращение Путина к Федеральному собранию 30 сентября будет последним в его жизни. И это выступление может перейти в последнее слово подсудимого Путина на международном трибунале", - подчеркнул Яковенко.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.

В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ

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