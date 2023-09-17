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"Протест против климатической политики": в Берлине "Последнее поколение" облило краской Брандербугские ворота

17 сентября, 2023 воскресенье
15:03
Мир

Экоактивистки из движения Letzte Generation ("Последнее поколение") в воскресенье забрызгали оранжевой краской Бранденбургские ворота в Берлине в знак протеста против климатической политики

Об этом информирует Tagesschau.de .

Бранденбургские ворота в Берлин-Митте были захвачены краской утром, пострадали все шесть колонн. Полиция широко огородила территорию вокруг достопримечательности.

По данным правоохранителей, были задержаны 13 человек. Их привлекут к ответственности за повреждение общественного имущества.

Группа Last Generation взяла на себя ответственность за акцию. Экоактивисты использовали специальные огнетушители для покраски. Также краска попала в Парижскую площадь перед воротами. По словам участников, оставили на площади светящиеся следы.

Климатические активисты также пытались провести акцию у Бранденбургских ворот, однако полицейские не дали им этого сделать.

Завтра активисты планируют возобновить блокировку дорог в городе.

Деятельность климатических активистов

Letzte Generation ("Последнее поколение") – это группа активистов, борющихся с изменением климата, преимущественно в Германии, Италии и Австрии. Группа описывает себя как "альянс" и была сформирована в 2021 году из участников голодовки последнего поколения. Срок был выбран потому, что, по их мнению, существует риск превышения точек поворота в климатической системе Земли. По словам активистов, они принадлежат к последнему поколению, которое еще способно остановить полный коллапс Земли. .

С момента своего образования они проводили акции, такие как многочисленные блокады дорог (276 в Германии в течение 2022 года) и использовали краску для вандализма яхт, известных картин, домов, ресторанов и частных самолетов. В Германии группа имеет три центральных требования: ограничение скорости 100 км/ч на автобанах, дешевый универсальный билет для общенационального общественного транспорта и "социальный совет" из 160 избранных членов, который составит план прекращения использования в Германии ископаемого топлива до 2030 года, в Риме они бросили суп на картину Ван Гога позади стекла, названную Садовник. В Потсдаме они бросили картофельное пюре на картину Моне. Ни одно из атакованных произведений искусства не пострадало.

14 октября 2022 года экоактивисты группы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне. А 23 октября в музее Барберини в Германии активисты движения Letzte Generation облили картину "Копица сена" импрессиониста Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене у произведения искусства.

Активисты кампании Just Stop Oil в понедельник, 24 октября, бросили шоколадный торт в восковую статую короля Чарльза ІІІ в лондонском музее мадам Тюссо. А 30 октября две активистки немецкого климатического движения "Letzte Generation" приклеились к металлической конструкции, которая удерживает скелет динозавра в возрасте 66 миллионов лет в Музее естествознания Берлина.

25 декабря сообщалось, что немецкая полиция заявила, что предотвратила планы климатических активистов организации "Letzten Generation" сорвать телевизионную рождественскую службу.

4 мая активисты организации "Последнее поколение" вышли на протест топлесс и заблокировали движение на оживленной улице в центре Рима в знак протеста против климатической политики итальянского правительства.

11 июня министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила , что климатические активисты группировки "Последнее поколение" ответственны за 580 уголовных преступлений с начала прошлого года.

Новости
Германия
полиция
экологическая катастрофа
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