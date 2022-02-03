Протасевич готовит иск против Ryanair из-за посадки самолета в Минске
Бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что будет судиться с компанией Ryanair, самолет которой приземлился в Минске из-за сообщения о минировании в мае 2021 года
Об этом он сообщил в видеообращении на Youtube.
"Я планирую подать иск на Ryanair и также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые были на тот момент на борту", - сказал Протасевич.
По его словам, над иском сейчас работает команда юристов. Он пообещал обнародовать текст иска, когда все будет готово.
Бывший оппозиционер надеется, что отдельно его заявление будут рассмотрены членами Международной организации гражданской авиации, все задокументированные доказательства слов будут предоставлены.
"Также по почте направлю в ICAO книгу авторства Жака Бода, где рассказывают моменты, о которых никто не говорит", - добавил Протасевич.
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