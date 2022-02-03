Протасевич готовит иск против Ryanair из-за посадки самолета в Минске

Об этом он сообщил в видеообращении на Youtube.



"Я планирую подать иск на Ryanair и также я призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые были на тот момент на борту", - сказал Протасевич.



По его словам, над иском сейчас работает команда юристов. Он пообещал обнародовать текст иска, когда все будет готово.



Бывший оппозиционер надеется, что отдельно его заявление будут рассмотрены членами Международной организации гражданской авиации, все задокументированные доказательства слов будут предоставлены.



"Также по почте направлю в ICAO книгу авторства Жака Бода, где рассказывают моменты, о которых никто не говорит", - добавил Протасевич.

Напомним, что 23 мая 2021 года в Минске был задержан основатель оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, находившийся на борту самолета Афины - Вильнюс, посадивший из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Пользователи соцсетей на официальных аккаунтах Ryanair обвинили авиакомпанию в руководстве режима Лукашенко из-за задержания журналиста Романа Протасевича в Минске.

Верховная Рада Украины проголосовала заявление по поводу инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.

Президент России Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко заверил его, что не отдавал приказа посадить в Минск самолет Ryanair, которым летел оппозиционный журналист Роман Протасевич.

24 июня 2021 года страны ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и похищения журналиста Романа Протасевича.

А в Польше обнародовали разговор офицера белорусских спецслужб с диспетчером авиарейса Ryanair, приказавшим посадить самолет.