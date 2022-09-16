Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.

Да, мошенники обращались к предприятиям от имени Валентина Резниченко. Они просили помочь собрать средства на дроны, тепловизоры, приборы ночного видения, GPS-навигаторы и дальномеры.

В свою очередь, Резниченко подчеркнул, что Днепропетровская ОГА никогда и никому не писала таких писем. Также он отметил, что люди, подделавшие документы, уже задержаны. Он призвал граждан не вестись на такие подделки и проверять какую-либо информацию.

"Война идет за нашу честь и достоинство. И она не только на фронте. Она внутри каждого из нас. Эта мерзость – такой же враг нашей страны, как и те, против которых стоим на поле боя…" – написал Резниченко.

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