Просят у предприятий помочь ВСУ дронами и тепловизорами от имени ОВА: на Днепропетровщине призвали не вестись на письма мошенников
Мошенники от имени Днепропетровской областной военной администрации обращались к предприятиям с просьбой помочь ВСУ дронами и тепловизорами
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко.
Да, мошенники обращались к предприятиям от имени Валентина Резниченко. Они просили помочь собрать средства на дроны, тепловизоры, приборы ночного видения, GPS-навигаторы и дальномеры.
В свою очередь, Резниченко подчеркнул, что Днепропетровская ОГА никогда и никому не писала таких писем. Также он отметил, что люди, подделавшие документы, уже задержаны. Он призвал граждан не вестись на такие подделки и проверять какую-либо информацию.
"Война идет за нашу честь и достоинство. И она не только на фронте. Она внутри каждого из нас. Эта мерзость – такой же враг нашей страны, как и те, против которых стоим на поле боя…" – написал Резниченко.
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