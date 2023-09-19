Просветительский Форум "Освіта Дивосвіту" будет искать ключ к воспитанию следующих поколений украинцев

Еспресо – информационный партнер Форума.

Среди целей Форума: приобщиться к сильному комьюнити личностей - творцов перемен, узнать практические кейсы воспитания личностей от прогрессивных лидеров, пообщаться с лидерами мнений и увидеть будущее под новым углом.

К участию приглашают преподавателей, образовательных управленцев, прогрессивных родителей, организаций, формирующих личность, студентов педагогических учебных заведений, а также всех, кто заинтересован в трансформации образования.

Организаторами и спикерами Форума "Освіта Дивосвіту" выступают ведущие украинские эксперты и лидеры мнений в областях образования, философии, бизнеса, инвестиций, социальных проектов, военного дела и т.д. Это Андрей Зелинский, Владимир Спиваковский, Юлия Найдич, Олег Хомяк, Лариса Андрейченко, Сергей Собко, Ксения Фощий, Владимир Никитин, Георгий Коваленко и другие.

Андрей Зелинский, посол форума и соучредитель УАЛ, объясняет концепцию Форума: “Мир меняется, в нем становится все меньше места для свободы. Поэтому сегодня очень важно позаботиться о том, чтобы последующие поколения жили свободно и достойно. Это требует от нас немалых усилий, в частности, мощной борьбы на поле образования. Мир свободных и достойных людей я развиваю как концепцию Дивосвіту в книге "Семенові Зорі". Дивосвіт – это пространство личной человеческой свободы. Также это мир, который человек создает своим личным восприятием реальности вокруг. Жизнь – путешествие, и быть человеком – это выбирать, какие смыслы интегрировать в собственную жизнь. "Освіта Дивосвіту" помогает нам разобраться в собственном смысле, позволяет нам становиться людьми, реагируя на то, что происходит вокруг нас. Следовательно, концепция этого Форума связана с важнейшей задачей человеческого общества: как добыть в борьбе, на уровне собственного смысла и на поле боя, мир свободного и достойного человека”.

Согласно концепции Дивосвіту, образование – это путь, имеющий 8 этапов формирования личности. Каждый этап во время форума будут раскрывать два спикера: теоретик и практик. Также участников ждут два театральных перформанса и четыре музыкальных выступления.

Особой частью программы Форума станет раздел, посвященный памяти Игоря Козловского, выдающегося общественного деятеля, писателя, ученого, религиоведа, кандидата исторических наук, который должен был участвовать в Форуме и оказывал всяческую поддержку инициативе.

Детальнее с программой можно ознакомиться по ссылке: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/ .

Начало события в 10:00, по адресу Pochayna Event Hall, просп. С. Бандеры, 23, 3-й этаж.

Билеты на Форум: https://secure.wayforpay.com/payment/osvita_dyvosvitu_2023