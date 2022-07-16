Об этом рассказала травматерапевт, ЭМДР терапевт, координатор кризисной психологической службы Львова Оксана Наконечная в эксклюзивном интервью для Еспресо.

По словам Оксаны Наконечной, посттравматический синдром могут иметь и люди, которые не участвуют непосредственно в боевых действиях, но ежедневно переживают за своих родных на фронте. Однако простые, обыденные вещи могут помочь пережить трудный период.

"Такие люди тоже могут иметь симптомы посттравматические. Опять же скажу банальные вещи на самом деле. Есть слоган такой: "Простые вещи спасают жизнь". Сосредоточенность на повседневном быту, на том, как мы живем, что мы делаем, меньше просматривать новости. Когда контактируют жены с мужьями, которые на фронте, нужно говорить о банальных вещах", - утверждает Наконечная.

По мнению терапевта, с родными, защищающими нашу страну на фронте, нужно говорить не только о войне, но и о мирных делах. К примеру, рассказать о новых детских рисунках или передать привет от соседа. Такие разговоры позволяют не потерять защитникам и защитницам контакт с мирной жизнью, что поможет сохранить отношения после возвращения военных домой.

"И когда они (военные, - ред.) возвращаются, то не имеют этой ниточки контакта. Важно ее сохранить. Чтобы, когда они возвращаются, не чувствовали себя чужаками, которые представления не имеют, что происходило за то время, когда их не было дома ". – говорит она.

Оксана Наконечная также отметила, что у нас воюют не только мужчины, но женщины. Поэтому следует об этом так же помнить.

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