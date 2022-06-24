Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас идет давление снизу. То есть люди в Европе считают, что украинцы - это европейцы и вдохновляются украинцами. Это совершенно другая ситуация. Раньше политики играли в какие-то игры, а теперь люди их подталкивают. Это самое главное, ведь нам нужна эта эмоция в процессе вступления. Украину в Европейский Союз удержать", - отметил Климкин.

Дипломат отметил важность предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

"Очень важно, что Европейский Союз в конце концов понял, что все, "до свидания", не будет больше этого скучания с серыми зонами, с какими-то сэндвичами. Это всегда угроза. В конце концов, украинцы по ментальности европейцы. С этим было много колебаний, но теперь все убедились в этом", - заметил Павел Климкин.

Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

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