Простые европейцы подталкивают политиков ЕС к пониманию, что Украина – это Европа, - Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин выразил мнение, что сейчас простые европейцы подталкивают политиков Европейского Союза к пониманию, что Украина – это Европа
Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас идет давление снизу. То есть люди в Европе считают, что украинцы - это европейцы и вдохновляются украинцами. Это совершенно другая ситуация. Раньше политики играли в какие-то игры, а теперь люди их подталкивают. Это самое главное, ведь нам нужна эта эмоция в процессе вступления. Украину в Европейский Союз удержать", - отметил Климкин.
Дипломат отметил важность предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
"Очень важно, что Европейский Союз в конце концов понял, что все, "до свидания", не будет больше этого скучания с серыми зонами, с какими-то сэндвичами. Это всегда угроза. В конце концов, украинцы по ментальности европейцы. С этим было много колебаний, но теперь все убедились в этом", - заметил Павел Климкин.
- Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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