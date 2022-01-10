Простуда может снизить риск заражения COVID-19, - исследование
Британское исследование показало, что высокий уровень Т-клеток, формирующихся в результате простуды, защищают от заражения коронавирусом
Об этом сообщает Reuters.
Исследование имперского колледжа Лондона, опубликованное 10 января, показало, что высокий уровень Т-клеток от обычной простуды может обеспечить защиту от COVID-19.
Издание отмечает, что данные могут определить подходы к разработке вакцин второго поколения. COVID-19 вызывается одним типом коронавируса, а некоторые простуды возникают от других типов, поэтому ученые попытались выяснить, может ли иммунитет против одного помочь другим.
Считается, что Т-клетки играют жизненно важную роль в обеспечении иммунитета от COVID-19.
В исследовании принимали участие 52 человека, проживавших с инфицированными коронавирусом. Оказалось, что у тех участников, у которых сформировался "банк памяти" специфических иммунных клеток после простуды, меньше шансов заболеть коронавирусом.
Эксперты отметили, что вакцины остаются ключевым способом защиты от COVID-19. Однако они считают, что эти выводы могут дать полезные знания о том, как иммунная система борется с вирусом.
Ученые предупреждают, что было бы серьезной ошибкой считать, что каждый, кто недавно переболел простудой, будет автоматически защищен от COVID-19, поскольку не все вызваны коронавирусами.
- Напомним, в ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной в ближайшие три месяца, однако организация уже видит конец пандемии.
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