Простуда может снизить риск заражения COVID-19, - исследование

Об этом сообщает Reuters.



Исследование имперского колледжа Лондона, опубликованное 10 января, показало, что высокий уровень Т-клеток от обычной простуды может обеспечить защиту от COVID-19.



Издание отмечает, что данные могут определить подходы к разработке вакцин второго поколения. COVID-19 вызывается одним типом коронавируса, а некоторые простуды возникают от других типов, поэтому ученые попытались выяснить, может ли иммунитет против одного помочь другим.



Считается, что Т-клетки играют жизненно важную роль в обеспечении иммунитета от COVID-19.



В исследовании принимали участие 52 человека, проживавших с инфицированными коронавирусом. Оказалось, что у тех участников, у которых сформировался "банк памяти" специфических иммунных клеток после простуды, меньше шансов заболеть коронавирусом.



Эксперты отметили, что вакцины остаются ключевым способом защиты от COVID-19. Однако они считают, что эти выводы могут дать полезные знания о том, как иммунная система борется с вирусом.



Ученые предупреждают, что было бы серьезной ошибкой считать, что каждый, кто недавно переболел простудой, будет автоматически защищен от COVID-19, поскольку не все вызваны коронавирусами.

Напомним, в ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной в ближайшие три месяца, однако организация уже видит конец пандемии.