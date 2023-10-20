Пространство "Терриконов" и "Убийц цветочного полнолуния": что посмотреть на выходных

Это, пожалуй, та одиночная неделя, когда стоит смотреть фильмы вне дома, а все же выбраться в кинотеатр. Потому что действительно есть из чего выбирать. Так что традиционная подборка кино для выходных от "Эспрессо"

"Териконы"

В кинотеатрах с 19 октября

Документальный фильм Тараса Томенко "Териконы" об украинских детях, живущих в зоне боевых действий, впервые был представлен за несколько дней до полномасштабного вторжения на 72-м Берлинском кинофестивале. Собственно, в фильме, обладающем рядом наград, нет заранее запланированных диалогов и наигранных отработанных сцен (ведь он снимался способом документального наблюдения), нет пафоса и резких поворотов сюжета. А есть магия естественности - сплошь и рядом ужасающая в своей реальности.

В 2014 году российский снаряд, выпущенный Московией в новогоднюю ночь, полностью изменил жизнь Насти и ее младшего братца из города Торецк, разрушив их дом, во времени навсегда забрав отца и заставив проживать убогую жизнь, лишенную многих обычных радостей детства. Но и в таких условиях (даже посреди пути от Бахмута до Авдеевки, где сейчас особенно горячо) дети есть дети. Лента о том, чем и как они живут, как взрослеют, о чем мечтают… А еще, как живут люди в зоне, где сейчас творится история…

"Убийцы цветочного полнолуния"

В кинотеатрах с 19 октября



Криминальная драма "Убийцы цветочной полнолуния" Мартина Скорсезе с оскароносными Робертом Де Ниро и Леонардо ДиКаприо в главных ролях, которая на нынешнем Каннском кинофестивале получила почти 10-минутные овации и всеобщее признание кинокритиков, очевидно, самой ожидаемой премьерой на этой неделе, кстати, прогнозируют возможность ближайшего "Оскара" Основанная на одноименной документальной книге журналиста Дэвида Грена в 2017 году, она рассказывает о расследовании ФБР в 20-х годах ХХ века в индейском поселении Осадж в Оклахоме. Бюджет фильма составил $200 млн.

Итак, о чем фильм? "Индианцы из племени оседжей в 1920-х годах нашли на своих землях фонтаны из нефти, - рекламируют ленту. - Месторождения оказались чрезвычайно прибыльными, поэтому индейцы купались в деньгах. В эти края к своему дяде Уильяму (Роберт Де Ниро) в поисках Эрнест (Леонардо ДиКаприо), ветеран Первой мировой войны, хитрый и предусмотрительный Уильям взял Эрнеста под опеку и часто давал советы и наставления. В конце концов племянник женился на женщине из племени оседжей Молли (Лили Гладстоун). В понимании Уильяма всем состоянием индейцев должны владеть белые люди. Он шел к своей цели настойчиво и безжалостно".

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Лили Гладстон, Джесси Племонс

"Большой беглец"

В кинотеатрах с 19 октября

Трогательная драма Оливера Паркера, где главные роли исполнили оскароносные Гленда Джексон и Майкл Кейн. 87-летней Гленды Джексон не стало спустя несколько месяцев после завершения съемок, хотя режиссер еще успел ей его показать. А один из самых востребованных актеров Голливуда 90-летний Майкл Кейн заявил, что его роль в "Большом беглеце" для него последняя, он больше не будет сниматься в кино. И уже только поэтому лента достойна внимания.

А еще потому, что фильм основан на громких реальных событиях, случившихся летом 2014 года. 89-летний британский ветеран Второй мировой войны Бернард Джордан скрылся из дома престарелых в городке Хови, чтобы попасть на запад во Франции. Однако его поступок повлек за собой невероятный переполох в его родном городке.

В главных ролях: Майкл Кейн, Гленда Джексон, Джон Стендинг, Дональд Сейдж Маккей, Уилл Флетчер

"Опасные воды"

В кинотеатрах с 19 октября

Этот триллер (а все съемки происходили в Доминиканской Республике) снял Джон Барр. Эти съемки стали последним для звезды боевиков, 67-летнего американского актера Рэя Лиотта. В период съемок 26 мая прошлого года он скончался во сне. Но фильм все-таки сняли. Критики уже говорят о нем, что это стремительный и довольно простой триллер, исполненный напряжения. То, что он сосредотачивается только на нескольких персонажах, делает его особенно увлекательным.

Итак, о чем фильм? "Роуз должна отправиться вместе со своей матерью (Саффрон Берроуз) и ее новым бойфрендом Дереком в путешествие на яхте. Девушка не в восторге от того, что ей придется провести ближайшие дни в замкнутом пространстве с мужчиной, которого она увидит впервые. Роуз соглашается в ожидании приятных развлечений, однако почти сразу понимает, что стоило прислушиваться к своей интуиции.Дерек оказывается совсем не таким милым, каким изображала его мать. немало усилий, чтобы просто выжить".

В главных ролях: Одея Раш, Эрик Дейн, Саффрон Берроуз, Рэй Лиотта

"Тила" (сериал)

С 19 октября на Netflix

Британский криминальный телесериал-триллер, созданный для Netflix Поломалином. Основанный на одноименном комиксе и графическом романе DC, написанном Си Спенсером и проиллюстрированном Дином Ормстоном, Тулой Лотей, Меган Гектрик и Филом Винслейдом, сериал состоит из восьми эпизодов. Его уже назвали достойной дозой острых ощущений в измерении перемещений во времени и отличным подарком для поклонников научной фантастики.

"Четыре детектива, четыре периода времени и только одно тело, - анонсируют ленту у Netflих. - Чтобы спасти будущее Британии, им сначала придется раскрыть убийство, изменившее ход истории".

Кстати, ландшафты Лондона как города, где прошлое и настоящее пересекаются в каждом переулке, позволяют легко путешествовать между временами, а дизайн и костюмы сохраняют каждый период автономным и отличным.

В ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Хаас, Амака Окафор