"Пространство для компромисса точно есть": Подоляк заявил, что переговоры между Украиной и РФ продолжатся 16 марта
Глава Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о ходе переговоров между Украиной и Россией
Об этом он написал в Twitter.
"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - отметил Подоляк.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное