"Пространство для компромисса точно есть": Подоляк заявил, что переговоры между Украиной и РФ продолжатся 16 марта

Об этом он написал в Twitter.



"Продолжим завтра. Очень тяжелый и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах", - отметил Подоляк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb