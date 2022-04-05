Пространство для детей, медицинская помощь и пункт психологической поддержки. Как работает новый центр для беженцев в Варшаве

Об этом пишет Anadolu Agency.



По данным издания, основной целью центра является обеспечение нуждающихся в обучении, психоэмоциональной поддержке, убежище, правовой и финансовой помощи.



Заместитель главного менеджера приемного центра Славомир Клусек описал хаб как место, где принимают украинских беженцев, прибывающих в Варшаву поездом.



"Это место, где прибывают украинские беженцы, когда выходят из поезда и оттуда они направляются в конечный пункт назначения. Хаб не является местом, где беженцы могут оставаться надолго, но они остаются на пол часа, или на 12 часов (максимум), в течение которых мы организовываем для них транспорт. Это даст им отдохнуть и подумать, что делать дальше", - сказал Славомир.



Он добавил, что центр открыли неделю назад и за это время помощь оказали около 6000 человек.



Центр находится на Восточном вокзале Варшавы. Там предлагается питание, медицинские услуги и психоэмоциональная поддержка. В нем есть отдельное пространство для детей и медицинский пункт. Также в центре предоставляют информацию и бесплатные билеты для тех, кто хочет выехать из Польши в другие европейские страны.



"Только за месяц Польша открыла двери более двух миллионов людей, которые бегут от войны в Украине. Щедрость польского народа является примером для остальной Европы, но оставила Польшу напряженной и перегруженной, поскольку волонтеры, местные власти и группы помощи работают ежедневно, чтобы удовлетворить потребности тех, кто пересекает границу", – сказал генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд.

Напомним, по состоянию на 3 апреля правительство Польши предоставило украинским беженцам более 625 000 национальных идентификационных номеров.