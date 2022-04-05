Пространство для детей, медицинская помощь и пункт психологической поддержки. Как работает новый центр для беженцев в Варшаве
Новый центр приема украинских беженцев в Варшаве был создан при поддержке Норвежского совета по делам беженцев и Польского центра международной помощи. Планируется, что до конца апреля центр сможет оказать помощь для 200 тысяч вынужденно переселенных людей
Об этом пишет Anadolu Agency.
По данным издания, основной целью центра является обеспечение нуждающихся в обучении, психоэмоциональной поддержке, убежище, правовой и финансовой помощи.
Заместитель главного менеджера приемного центра Славомир Клусек описал хаб как место, где принимают украинских беженцев, прибывающих в Варшаву поездом.
"Это место, где прибывают украинские беженцы, когда выходят из поезда и оттуда они направляются в конечный пункт назначения. Хаб не является местом, где беженцы могут оставаться надолго, но они остаются на пол часа, или на 12 часов (максимум), в течение которых мы организовываем для них транспорт. Это даст им отдохнуть и подумать, что делать дальше", - сказал Славомир.
Он добавил, что центр открыли неделю назад и за это время помощь оказали около 6000 человек.
Центр находится на Восточном вокзале Варшавы. Там предлагается питание, медицинские услуги и психоэмоциональная поддержка. В нем есть отдельное пространство для детей и медицинский пункт. Также в центре предоставляют информацию и бесплатные билеты для тех, кто хочет выехать из Польши в другие европейские страны.
"Только за месяц Польша открыла двери более двух миллионов людей, которые бегут от войны в Украине. Щедрость польского народа является примером для остальной Европы, но оставила Польшу напряженной и перегруженной, поскольку волонтеры, местные власти и группы помощи работают ежедневно, чтобы удовлетворить потребности тех, кто пересекает границу", – сказал генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд.
- Напомним, по состоянию на 3 апреля правительство Польши предоставило украинским беженцам более 625 000 национальных идентификационных номеров.
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