Для заголовка этих заметок я взял любимое изречение львовского журналиста Владимира Пальцуна, с которым пришлось работать много лет назад. Господин Владимир всегда произносил эти слова, когда речь шла об ограниченности тех или иных лиц, неумении людей отдавать себе отчет в том, что происходит вокруг.

Когда читаю сообщение Кремля об итогах телефонного разговора Путина с турецким лидером Эрдоганом, и встречаю там пассажи вроде того, что, идя на переговоры, Украина должна учитывать "новые территориальные реалии", то на язык просится именно фраза о "пространственном кретинизме без осознания реалий". Там, в Москве или где-то за Уралом, в бункере, может, и похоже, что "территориальные границы" России изменились до неузнаваемости. Так можно рассуждать, прочитав документы госдумы о "воссоединении" с Россией временно оккупированных земель Украины или послушав пассаж Путина из новогоднего обращения о мифической "Новороссии".

В Москве или где-то за Уралом, в бункере, может, и похоже, что "территориальные границы" России изменились до неузнаваемости. Но ведь это не значит, что так есть на самом деле

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Но ведь это не значит, что так есть на самом деле. Это скорее означает, что за "поребриком" любят фантазировать, и выдавать эти фантазии за реальность.

Когда я пишу эти строчки, в Украине продолжается воздушная тревога. Зафиксирована активность вражеской авиации в Белоруссии и Крыму. По-русски это называется "рождественским перемирием", но не стоит нанимать переводчика, чтобы понять, что там, в путинском "колхозе животных", давно пользуются новоязом. Так что воспринимать сказанное стоит с точностью до наоборот… В Украине это поняли давно, и всякие там "предложения" в виде постукиваний в московское дно воспринимают адекватно и однозначно, указывая направление движения, как российскому кораблю…

Россияне же, рядовые обыватели из этого макабрического мира, улавливают сигналы своего вождя сразу. А, возможно, происходит обратный процесс: это Путин держит нос по ветру, чувствуя настроения "народца". Недаром политологи и психологи отмечают, что для россиян нынешних характерно "измененное состояние сознания". То есть они вроде бы осознают ужасную правду, но воспринимают ее нормой. Не знаю однако уровня "осознания" и вообще природы "русской правды", но если ужасы войны, бесконечный поток 200-х, мобилизация акцептуется обществом как норма, то, по-моему, стоит говорить о тотальном недуге.

Если ужасы войны, бесконечный поток 200-х, мобилизация акцептуется обществом как норма, то, по-моему, стоит говорить о тотальном недуге

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"Большинство россиян готовы одобрить любую жестокость во имя иллюзорных целей, что дает возможность Кремлю продолжать разрушать украинскую инфраструктуру, причиняя страдания миллионам людей", — пишет по этому поводу исследовательница Ксения Кириллова.

Ну ок. Я могу предположить, что Путин, по утверждению некоторых "конспирологов", принял решение ворваться в Украину под влиянием наркотиков. Якобы врачи так гасили ужасную боль онкобольного "идола". Но, во-первых, действие наркоты ограничено во времени, а, во-вторых, вряд ли оно заразно, да еще и до таких масштабов, чтобы поразить 140 млн?

И тут снова мы возвращаемся к нюансам русской натуры, к абсолютному повиновению "царю", ограниченности (и даже греховности) собственного мнения, гиперболизации собственного величия (на самом деле – немощи), барахтании в прошлом, причесанном и глазированном искусными мастерами пропаганды. Результат? "Коллективистское мышление ведет к патологическому конформизму", — написал якобы о россиянах Виктор Франкл, создатель научной школы логотерапии, лечение смыслом.

Московия рухнет из-за недальновидности и пространственного кретинизма ее проводников. Россияне в одно прекрасное утро проснутся в захудалой стране, без "широких просторов", без колоний и захваченных земель

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Мне также кажется, что "пространственный кретинизм без осознания реалий" сыграл с Путиным и его окружением злую шутку и в странах Европы. Насадив там кучу пригревшейся и адаптировавшейся к условиям агентуры, в Кремле теперь мечтают о дестабилизации демократических режимов. Но война в Украине мобилизовала несколько разнеженные западные спецслужбы, и сеть московских агентов начинает сыпаться, как карточный домик. Стоит вспомнить Германию, в которой только в последние дни накрыли мокрым рядом нескольких российских шпионов. И этот процесс, несомненно, будет продолжаться, поскольку реальность военных будней, очевидно, нежелательна для агрессора, побуждает его к хаотическим, непродуманным шагам, беременным ошибками и провалами.

В конце концов Московия рухнет из-за недальновидности и пространственного кретинизма ее проводников. Россияне в одно прекрасное утро проснутся в захудалой стране, без "широких просторов", без колоний и захваченных земель. Вряд ли они будут чувствовать себя комфортно в собственной бестолковой раковине. Вряд ли обойдутся без денацификаторской терапии и покаяния за преступления. Но они сами выбрали себе этот путь, доверив судьбы жалкому подполковнику КГБ.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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