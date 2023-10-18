Простой рецепт вина из винограда в домашних условиях

Вино – это не просто напиток, оно является воплощением тысячелетней традиции и умения человечества влиять на вкус и аромат винограда. Изготовление домашнего вина – это отличный способ окунуться в этот волшебный мир и создать нечто уникальное своими руками. В этой статье мы рассмотрим основные этапы производства домашнего вина, поделимся полезными советами и определим, какие сорта винограда лучше использовать для этого увлекательного процесса. Приготовьтесь открыть мир виноделия и наслаждаться собственными произведениями, где каждая капля имеет свою историю.

Сорта винограда для вина

Выбирая сорта винограда для производства домашнего вина, важно учитывать несколько ключевых факторов, которые будут влиять на качество и вкус конечного продукта: климатические условия региона, сахарность, кислотность, сопротивление болезням сорта и прочее. Конечно, можно использовать любые сорта, но желательно выбрать качественный виноград. От этого будет зависеть вкус конечного продукта.

Если вы подошли к процессу ответственно, советуем выбирать следующие сорта: Платовский, Регент, Саперави, Каберне Совиньон, Кристалл, Фестивальный.

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Несколько советов, чтобы у вас с первого раза получилось вкусное домашнее вино:

Выбор сорта винограда. Как мы прописали ранее, к выбору сорта вы должны подойти ответственно.

Гигиена. Обеспечьте чистоту при всех процессах. Тщательно мойте все сосуды, инструменты и руки. Даже небольшое загрязнение может повлиять на вкус вина.

Созревший виноград. Используйте только полностью созревший виноград, ведь качество исходного продукта в значительной степени зависит от качества сырья.

Соблюдайте рекомендации по температуре на различных этапах производства. Температурный режим оказывает влияние на ферментацию и процесс "старения".

Дайте вину достаточно времени для созревания. Это позволяет развиться вкусовым характеристикам и ароматам вина.

Самое простое домашнее вино из винограда

Ингредиенты:

Виноград

Сахар – 1-2 кг (приблизительное количество на 10 л сока)

Вода – 2 л (приблизительное количество на 10 л сока)

Как сделать вино из винограда в домашних условиях? Рецепт приготовления пошагово:

Вы должны собрать виноград в солнечную сухую погоду, не ранее чем через 2-3 дня после дождя. Отделяем ягоды винограда от гребней, удаляем все лишние листики, веточки, неспелые и гнилые виноградины. Промывать его не нужно, ведь на кожуре есть так называемые "дикие дрожжи", которые будут помогать процессу брожения. Виноград нужно хорошо размять с помощью деревянного пестика, или можно сделать это руками. Перекладываем массу в пищевую пластиковую тару (можно использовать также стеклянные емкости или из нержавеющей стали) и накрываем крышкой так, чтобы был доступ воздуха. То есть, тара не должна быть герметичной. Оставляем емкость в теплом месте на 3-4 дня для брожения. Каждый день нужно утром и вечером перемешивать массу, сверху постоянно будет образовываться "шапка" из шкурок. Далее, отжимаем жмыхи с помощью пресса, а сок процеживаем через марлю 2-3 раза. Главное отделить весь жмых от сока. На этом этапе к 10 литрам виноградного сусла добавляем 1 кг сахара и 2 литра воды. Хорошо перемешиваем. Переливаем виноградную смесь в большой стеклянный бутыль, наполняя емкость на 70-80%. Банку закрываем водяным затвором. Лучше использовать специальные крышки с гидрозатвором. Если такой нет, подойдет медицинская перчатка с маленьким отверстием на пальце. Ставим емкость в теплое место для продолжения брожения. Температура помещения должна быть 20-28°C. Это немаловажный показатель, если в помещении будет холодно, процесс брожения остановится и виноградная масса просто испортится. Через 10 дней брожения, попробуйте сок по вкусу, он должен быть не кислым, но и не приторно сладким. Отлейте в отдельную емкость один литр сока и добавьте 1 кг сахара, перемешивайте до его растворения. Затем эту сладкую смесь вылейте обратно в бутыль и снова закройте гидрозатвором. С сахаром необходимо соблюдать осторожность, ведь он используется для повышения градуса алкоголя в винах. Процесс брожения должен завершиться примерно через 3 недели с момента, когда вы поставили гидрозатвор. Вы это сможете идентифицировать по такому признаку – перчатка опустилась, или гидрозатвор перестал пускать пузырьки. На дне емкости должно образоваться много осадка, который следует отделить от вина. Для этого перемещаем вино на подставку высотой 50-60 см от пола, оставляем так на один день, чтобы осадок снова оказался на дне. "Снимаем вино" с помощью прозрачного силиконового шланга. Конец трубки не должен касаться осадка, поэтому опускаем за 2-3 см до него Переливаем чистое вино в стеклянные емкости вверх, закрываем полиэтиленовыми крышками. Ставим банки для созревания в прохладное помещение или погреб при температуре 5-16°C. Если на дне банки снова образовался осадок, нужно снова "снять вино" с помощью трубочки. Этап созревания длится 40-380 дней, это зависит от сорта винограда. Когда вино полностью созрело и осадок перестал образовываться, его можно перелить в стеклянные бутылки и закрыть пробкой.

С помощью этого простого рецепта вы сможете наслаждаться своим домашним вином, изготовленным с удовольствием и любовью.

Фото: Freepik