Просто звери, шакалы! Я не знаю, как называть эту расу. Россия, готовься, мы отомстим, - жена Усика отреагировала на обстрел вокзала в Краматорске
Екатерина Усик, жена чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика, принесла соболезнования пострадавшим во время обстрела в Краматорске и обещала России месть
Об этом жена Усика сказала в своих Instagram-stories.
"Хочу от всей своей семьи и от себя лично принести соболезнования всем пострадавшим в Краматорске. Не то, что в Краматорске – во всей Украине, наверное. Потому что этому зверству нет оправдания. Просто звери, шакалы! Я не знаю, как называть эту расу, которая просто такими масштабами делает, причиняет боль во всей нашей стране. Господи, пожалуйста, пусть уж все это закончится и наступит мир в нашей стране. Но мы отомстим. Россия, готовься, мы будем мстить. Прощение никогда не будет", – сказала Екатерина Усик.
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- 8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса, известно о 39 погибших и 87 раненых.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.
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