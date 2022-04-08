Просто звери, шакалы! Я не знаю, как называть эту расу. Россия, готовься, мы отомстим, - жена Усика отреагировала на обстрел вокзала в Краматорске

Об этом жена Усика сказала в своих Instagram-stories.



"Хочу от всей своей семьи и от себя лично принести соболезнования всем пострадавшим в Краматорске. Не то, что в Краматорске – во всей Украине, наверное. Потому что этому зверству нет оправдания. Просто звери, шакалы! Я не знаю, как называть эту расу, которая просто такими масштабами делает, причиняет боль во всей нашей стране. Господи, пожалуйста, пусть уж все это закончится и наступит мир в нашей стране. Но мы отомстим. Россия, готовься, мы будем мстить. Прощение никогда не будет", – сказала Екатерина Усик.



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8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска, когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса, известно о 39 погибших и 87 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "точкой-У" по вокзалу Краматорска.

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