Об этом сообщает в фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Сначала "градами" накрыли, нах*й. Потом, только чуть очухались: *бать, минометoм! У меня прям 10 метров от окопа... *бать... В окоп, короче, запрыгнул: как у*бало...

Сидишь в окопе, бл*дь, *бать, п*здец: Господи, бл*дь! Только не в окоп, только не окоп! Короче, бл*дь, лес горит – ну, п*здец! Просто ад какой-то, нах*й!" – описывает рашист.

В Службе безопасности этот разговор комментируют так: "И мы позаботимся, чтобы каждый клочок украинской земли был настоящим адом для оккупантов".

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