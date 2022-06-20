Просто нечем перекачивать. В Москве признались, что санкции могут похоронить "Северный поток"
Россия готова давать газ через "Северный поток" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"С технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский Союз... Перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС", - сказал Песков.
Дмитрий Песков заявил, что Европа "должна" отдать РФ турбины вопреки санкциям.
"Европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами", — заявил представитель кремля.
- 15 июня в Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение через "Северный поток - 1".
- Напомним, 27 мая Оператор ГТС Украины и НАК "Нафтогаз Украины" обратились в компетентные органы Германии относительно приостановки работы "Северного потока – 1".
- 10 июня стало известно, что в Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1".
- Во вторник, 14 июня, российская энергетическая компания объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток - 1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".
- Сегодня, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа через "Северный поток - 1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%.
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