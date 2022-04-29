Просто наслаждаюсь жизнью, и думаю отрастить волосы, – Фьюри рассказал, чем занимается после завершения карьеры
Британец Тайсон Фьюри пошутил, что после завершения карьеры он планирует отрастить волосы
Об этом сообщает "Трибуна".
"Я закончил карьеру. Поэтому я хочу отдохнуть со своей семьей и наслаждаться жизнью. Но кто знает, что ждет нас в будущем? Но пока я просто наслаждаюсь жизнью, и думаю отрастить волосы", – сказал Фьюри .
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.
Британец 24 апреля после победы над соотечественником Диллианом Уайтом заявил, что покидает большой бокс и в дальнейшем будет выходить на ринг только в выставочных поединках.
- В ночь на 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Вайта .
- После поединка Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
- 25 апреля стало известно, что Тайсон Фьюри получил за бой с Диллианом Уайтом самый большой гонорар в карьере - $33,6 млн.
- 29 апреля Фьюри заверил, что он никогда не будет драться с украинцем Александром Усиком.
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