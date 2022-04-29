Просто наслаждаюсь жизнью, и думаю отрастить волосы, – Фьюри рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Об этом сообщает "Трибуна".



"Я закончил карьеру. Поэтому я хочу отдохнуть со своей семьей и наслаждаться жизнью. Но кто знает, что ждет нас в будущем? Но пока я просто наслаждаюсь жизнью, и думаю отрастить волосы", – сказал Фьюри .

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

Британец 24 апреля после победы над соотечественником Диллианом Уайтом заявил, что покидает большой бокс и в дальнейшем будет выходить на ринг только в выставочных поединках.

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