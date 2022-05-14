"Просто на убой". Воины РФ из Сахалина, Курил и Камчатки отказываются погибать в Украине

Об этом сегодня, 14 мая 2022 года, сообщил на фейсбуке журналист Денис Казанский .

Эти лица прибыли из Сахалина, Камчатки, Курильских островов, Республики Коми и Архангельской области РФ. Они должны были взаимодействовать с теористической организацией "ЛНР".

Но их, как они утверждают на обнародованном Казанским видео, "использовали не по назначению" и бросали в бой "без подготовки".

"Просто на убой", – говорят они в своем обращении.

Поэтому наемники отказались от участия в боевых действиях против Украины и сейчас ищут возможности вернуться домой.

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По мнению Дениса Казанского, подобное решение было принято ими, "когда увидели, какой ад происходит на фронте".

"Сначала они рассчитывали, что украинская армия разбежится, и не будет особо сопротивляться. Но увидев, как ВСУ перемалывают их сослуживцев, россияне благоразумно вернулись в РФ и записали обращение, в котором заявили, что их "использовали не по назначению" и бросили на убой. Теперь они жалуются, что у них нет денег доехать обратно домой на Камчатку и Сахалин", - отмечает журналист.

"Понемногу до оккупантов начинает доходить, во что они ввязались. 8 лет по телевизору им рассказывали, что Украина сдастся через три дня. На самом деле получилась бессмысленная мясорубка с тысячами погибших. Об этом Соловьев не предупреждал", - заключает Денис Казанский.

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