Просто будем играть и посмотрим, - тренер "Шахтера" прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Де Дзерби пока не может оценить, насколько в трудную группу попал "Шахтер".
"После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или тяжелая. В Лиге чемпионов можно попасть на "Ливерпуль", "Манчестер", ПСЖ... Просто будем играть и посмотрим. Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на "Реал" как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Хотя в последние годы "Барса" в Испании стала лучше, но мы все еще можем считать, что "Реал" - одна из лучших, сильнейших команд в Европе, - сказал главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
В групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D. Их соперники мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".
"Динамо" сразится в квартете E. Киевляне будут играть против "Барселоны", немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики"
- Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
- 26 августа во турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное