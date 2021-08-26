Просто будем играть и посмотрим, - тренер "Шахтера" прокомментировал результаты жеребьевки ЛЧ

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".



Де Дзерби пока не может оценить, насколько в трудную группу попал "Шахтер".



"После жеребьевки Лиги чемпионов всегда сложно сказать, насколько группа легкая или тяжелая. В Лиге чемпионов можно попасть на "Ливерпуль", "Манчестер", ПСЖ... Просто будем играть и посмотрим. Когда я был молод, все в Италии, конечно, смотрели на "Реал" как на грандиозный клуб, грандиозную команду, где всегда выступали сильные футболисты. Хотя в последние годы "Барса" в Испании стала лучше, но мы все еще можем считать, что "Реал" - одна из лучших, сильнейших команд в Европе, - сказал главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби.



В групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D. Их соперники мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".



"Динамо" сразится в квартете E. Киевляне будут играть против "Барселоны", немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики"

Напомним, 25 августа донецкий "Шахтер" сыграл вничью против французского "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

26 августа во турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.

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