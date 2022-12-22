Об этом президент РФ заявил в разговоре с журналистами кремлевского пула.

"Что касается Patriot, то это довольно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но, тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие – ну и ладно. Просто. будем это иметь в виду", - сказал Путин.

По мнению главы РФ, обещанные поставки американских ЗРК только затягивают конфликт в Украине.

"Те, кто это делают, делают это зря. Это просто затягивание конфликта – вот и все", – сказал Путин.

Отметим, что во время этой встречи с российскими пропагандистами Путин впервые назвал вооруженный конфликт с Украиной войной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb