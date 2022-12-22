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Главная война с Россией "Просто будем это иметь в виду": Путин отреагировал на предоставление Украине системы Patriot

"Просто будем это иметь в виду": Путин отреагировал на предоставление Украине системы Patriot

22 декабря, 2022 четверг
19:47
война с Россией

Президент России Владимир Путин смирился с предоставлением Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, пообещав "иметь это в виду"

Об этом президент РФ заявил в разговоре с журналистами кремлевского пула.

"Что касается Patriot, то это довольно старая система, она не работает так, как скажем, наша С-300. Но, тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие – ну и ладно. Просто. будем это иметь в виду", - сказал Путин.

По мнению главы РФ, обещанные поставки американских ЗРК только затягивают конфликт в Украине.

"Те, кто это делают, делают это зря. Это просто затягивание конфликта – вот и все", – сказал Путин.

  • Отметим, что во время этой встречи с российскими пропагандистами Путин впервые назвал вооруженный конфликт с Украиной войной.

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Владимир Путин
США
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