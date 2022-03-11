"Простите, что не смогла воспитать достойного человека": у захваченного в плен пилота оккупантов мать оказалась жительницей Полтавщины
Служба безопасности Украины опубликовала видео, в котором мать российского пилота, жительница Полтавщины, принесла извинения украинскому народу за сына, который не увидел ничего преступного в приказе командования российской армии бомбить мирное население Украины
Соответствующее видео было обнародовано в ведомстве, передает Эспрессо.TV.
Женщина рассказала, что живет в Кременчуге, Полтавской области.
"Мой родной сын проходил военную службу пилотом в полку морской авиации Российской федерации, дислоцирующемся на оккупированной РФ территории Крыма", - сказала она.
По ее словам, 5 марта, выполняя преступный приказ командования российской армии, он вылетел в Николаевскую область, где был сбит и взят в плен.
О том, что самолет был сбит, а российский пилот попал в плен, мать узнала из украинских новостей.
"Прошу прощения перед украинским народом. Прошу за сына и за себя, что не смогла вырастить нормального, достойного человека", - сказала мать.
- Напомним, российские солдаты, попавшие в плен во время полномасштабного вторжения в Украину, заявили, что хотят остаться в Украине , пока в РФ "действует путинский режим", поскольку боятся за свою жизнь по возвращении из плена.
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