"Простите, что не смогла воспитать достойного человека": у захваченного в плен пилота оккупантов мать оказалась жительницей Полтавщины

Соответствующее видео было обнародовано в ведомстве, передает Эспрессо.TV.

Женщина рассказала, что живет в Кременчуге, Полтавской области.

"Мой родной сын проходил военную службу пилотом в полку морской авиации Российской федерации, дислоцирующемся на оккупированной РФ территории Крыма", - сказала она.

По ее словам, 5 марта, выполняя преступный приказ командования российской армии, он вылетел в Николаевскую область, где был сбит и взят в плен.

О том, что самолет был сбит, а российский пилот попал в плен, мать узнала из украинских новостей.

"Прошу прощения перед украинским народом. Прошу за сына и за себя, что не смогла вырастить нормального, достойного человека", - сказала мать.

Напомним, российские солдаты, попавшие в плен во время полномасштабного вторжения в Украину, заявили, что хотят остаться в Украине , пока в РФ "действует путинский режим", поскольку боятся за свою жизнь по возвращении из плена.