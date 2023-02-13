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OPINION

Простите, а кто такой Маск?

Игорь Гулик
13 февраля, 2023 понедельник
20:09
Мнение

Я, конечно, осознаю, что большинство моих читателей даст толковый ответ на вынесенный в заголовок этих заметок вопрос

Маск – "крутой парень", основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер, генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.". В конце концов, так пишет Википедия.

Несмотря на все эти общеизвестные биографические детали и, несомненно, достижения, добавлю, что Илон Маск – самодовольный, пренебрежительный персонаж, вдруг решивший, что уполномоченный (неизвестно кем) решать судьбу миллионов. Я подозреваю, что подтолкнуло американского "олигарха" к такому, согласитесь, смелому мнению, его успешное хайперство, а также не слишком чистоплотные манипуляции вокруг финансовых вопросов.

Илон Маск – самодовольный, пренебрежительный персонаж, вдруг решивший, что уполномоченный (неизвестно кем) решать судьбу миллионов

Известно, что Маск поставляет в Украину системы Starlink, крайне необходимые для успешной коммуникации войск на передовой, где традиционного интернета нет. Первоначально жест компании SpaceX и ее владельца выглядел благородно и красиво. Но потом "что-то пошло не так". В октябре прошлого года после успешного наступления ВСУ на фронте газета Financial Times сообщила о систематических перебоях в работе Starlink. В ответ Маск заявил, что ему банально не заплатили. Но, как выяснилось, такое объяснение было, мягко говоря, ложным, поскольку средства на обслуживание и использование систем были уплачены вовремя. После этого буря в стакане воды, казалось бы, утихла.

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Но нет. На днях Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила об ограничениях, принятых компанией по делу использования защитниками Украины спутникового интернета Starlink для управления дронами. Оказывается, сообразительные украинцы начали устанавливать Starlink на беспилотники и безошибочно поражать враждебные цели. Гвинн Шотвелл настаивает (заметим, после почти годового использования систем в боевых действиях), что спутниковый интернет "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".

Сознательная манипуляция, безоглядный (и, мне кажется, преступный) пацифизм?.. Или, возможно, игра на стороне агрессора, прикрытая "благотворительными жестами ограниченного действия"?

Что тут скажешь? Сознательная манипуляция, безоглядный (и, мне кажется, преступный) пацифизм?.. Или, возможно, игра на стороне агрессора, прикрытая "благотворительными жестами ограниченного действия"? Учитывая волну таких вопросов, ответить на них смог и сам Маск. Он признал, что "Starlink является коммуникационным хребтом Украины, особенно на передовой, где почти все другие возможности Интернета уничтожены". Но дальше, — обратите внимание на масштабность заявления: "Мы не допустим эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".

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Вот такой! Третья мировая война уже продолжается, причем, по моей (и не только) версии даже не с 2014 года, момента российской аннексии Крыма и попытки откусить у Украины Донбасс. Она идет с 2007-го, когда Путин произнес свою "программную" Мюнхенскую речь, а в следующем году напал на Грузию. "Специальная военная операция", а фактически — карательная, геноцидная война против Украины, — лишь очередной (и, упаси Бог, не последний) этап этой войны.

Маск это осознает отлично. Но его "пацифизм" носит, я бы сказал, специфически-циклический характер. Он странно совпадает по времени с потугами кремля заставить Украину и коалицию из более чем 70 стран к переговорам. Заставить, очевидно, не от "доброй воли", а из-за неспособности побороть Украину милитарными средствами и, подчеркну, из-за животного ощущения собственного катастрофического поражения на поле боя.

"Пацифизм" Маска носит, я бы сказал, специфически-циклический характер. Он чудом совпадает по времени с потугами кремля заставить Украину и коалицию из более чем 70 стран к переговорам. Заставить, очевидно, не от "доброй воли", а из-за неспособности побороть Украину милитарными средствами и, подчеркну, из-за животного ощущения собственного катастрофического поражения на поле боя

Впервые, как я уже упоминал, миротворческий голубь от Маска прилетел после успешного наступления ВСУ на Харьковском направлении. Тогда хайпер и "олигарх" предложил ни с того ни с сего отдать России Крым, а Украине – стать нейтральным государством. Так запросто: простить военному преступнику Путину и его свите геноцид украинцев, ракетные обстрелы гражданского населения, тысячи жертв, разрушенную треть страны, фактически капитулировать перед империей зла. Тем самым – спасти его от краха, дать новый импульс для агрессивных посягательств, основания для влажных мечтаний кремлевского деда реанимировать СССР. "Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют российское большинство и предпочитают Россию", — нет, это не бред Соловьева или Скабеевой, это — Маск. Илон Маск образца осени 2022-го.

Я понимаю, что деньги и сомнительный авторитет инфлюэнсера могут провоцировать кого-либо на импульсивную переоценку собственной персоны. Но, извините, кто такой Маск, чтобы определять судьбу миллионов? Кто он такой, чтобы ради хайпа разменивать понятие свободы для целых народов своей популярностью?

Третий мировой он хочет предотвратить…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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