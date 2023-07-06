Об этом информирует ScienceAlert .

Группа исследователей из США и Бразилии использовала синтетическую биологию для создания урезанной версии бактерии Mycoplasma mycoides, содержащей только минимально необходимые гены. Они обнаружили, что эта упрощенная бактерия все еще может быстро развиваться даже превосходя другие минимальные клетки, что подчеркивает прочность жизни и силу естественного отбора.

Исследователи изучали бактерию Mycoplasma mycoides, живущую в желудках животных. Они удалили 41% ее генов, создав M. mycoides JCVI-syn3B с самым маленьким геномом. Эта бактерия развивалась на 39% быстрее оригинала в течение 300 дней. Она адаптировалась и стала доминирующим штаммом среди других минимальных клеток.

"Можно предположить, что нет места для мутаций, что могло бы ограничить его потенциал для развития. Но даже этот скелет способен на большее, чем можно было бы подумать. Мы можем упростить (клетку, – ред.) только к самому необходимому, но это не мешает эволюции работать", - заявил биолог Джей Леннон из Университета Индианы.

Сообщается, что даже самые простые формы жизни могут быстро развиваться и побеждать других. Это дает новое представление о возможностях выживания живых организмов. Эти выводы имеют потенциальное практическое значение, например в синтетической биологии. Это крошечное открытие может оказать большое влияние на наше будущее, считают ученые.

"Наши результаты показывают, что естественный отбор может быстро повысить приспособленность одного из самых простых автономно нарастающих организмов", - добавил Леннон.

Теоретически большая клетка может содержать большую сложность. Однако исследованные клетки не увеличились в размере. Исследователи считают, что это связано с удалением половины мембранных белков, что ограничивает клетки ресурсы для расширения объема.