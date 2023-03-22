Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"Артснаряды - это то, что необходимо нашим войскам. Это очень хороший знак, что Укроборонпром рапортует не только о создании нового боеприпаса, но и о его отгрузке. Это значит, что он прошел все необходимые "круги ада" по принятию на вооружение - от разработки ко всем испытаниям. Все организационные вопросы решены", - сказал он.

Рябых выразил надежду, что эти боеприпасы будут производить не только за границей, а в Украине, что облегчило бы логистику и расширило бы их количество.

"Это действительно важно. То, что это 122-мм боеприпас, говорит о том, что простаивающие системы снова вернутся в строй и продолжат успешно уничтожать врага. Наряду с системами, которые мы получили от стран-партнеров", - подытожил эксперт. .