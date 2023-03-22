"Простаивающие системы снова будут уничтожать оккупантов": эксперт Defense Express Рябых о производстве 122-мм снарядов
Наладка производства артиллерийских снарядов 122-мм для ВСУ означает, что простаивающие системы вернутся в строй и продолжат уничтожать врага
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.
"Артснаряды - это то, что необходимо нашим войскам. Это очень хороший знак, что Укроборонпром рапортует не только о создании нового боеприпаса, но и о его отгрузке. Это значит, что он прошел все необходимые "круги ада" по принятию на вооружение - от разработки ко всем испытаниям. Все организационные вопросы решены", - сказал он.
Рябых выразил надежду, что эти боеприпасы будут производить не только за границей, а в Украине, что облегчило бы логистику и расширило бы их количество.
"Это действительно важно. То, что это 122-мм боеприпас, говорит о том, что простаивающие системы снова вернутся в строй и продолжат успешно уничтожать врага. Наряду с системами, которые мы получили от стран-партнеров", - подытожил эксперт. .
- 22 марта стало известно, что государственный концерн "Укроборонпром" совместно со страной НАТО наладил производство артиллерийских снарядов 122-мм , первая партия для ВСУ уже отгружена.
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