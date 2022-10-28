Просроченные паспорта во время военного положения остаются в силе
Согласно постановлению правительства, паспорта украинцев, срок действия которых истек во время военного положения, останутся действительными
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Паспорта граждан Украины в форме карты, сроки действия которых истекли во время войны, и паспорта образца 1994 года, в которые не вклеены фотографии при достижении 25- или 45-летнего возраста (если срок вклеивания фотографии наступил в период действия военного положения), являются документами, которые и дальше удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины", - говорится в сообщении.
Владельцы таких документов обязаны обменять их в течение 30 дней с момента отмены военного положения в Украине.
- 23 мая заработала услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.
- 19 июня Правительство разрешило оформлять украинский и загранпаспорта за пределами страны.
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