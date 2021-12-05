"Проснулся" вулкан Семеру на Яве. Есть жертвы
В Индонезии, на острове Ява, произошло извержение вулкана Семеру
По меньшей мере 13 человек погибли, десятки человек получили ожоги и ранения, сообщает DW.
Вулкан в субботу, 4 декабря 2021 года, внезапно изверг массу пепла и горячих облаков дыма, покрывших соседние села в провинции Восточная Ява, заставив людей в панике бежать. Сотни людей искали защиты во временных укрытиях и мечетях.
Более десяти расположенных вблизи деревень пока покрыты вулканическим пеплом, ряд домов разрушен.
Извержение разорвало мост вблизи населенного пункта Маланг.
98 человек ранены, более 900 эвакуированы. По меньшей мере 40 человек получили ожоги, 35 пострадавших госпитализированы.
Справка
Высота Семеру достигает 3600 метров, это один из около 130 активных вулканов Индонезии.
В последний раз он извергался в январе, тогда обошлось без жертв.
Предыдущее большое извержение произошло в декабре 2020 года, когда тысячи жителей вынуждены были спасаться бегством.
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