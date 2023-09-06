"Проснулся в 04:45": британский писатель Стивен Фрай поделился опытом пребывания в укрытии в Киеве
Британский писатель и актер Стивен Фрай, прибывший в Киев для участия в Саммите первых леди и джентльменов, поделился опытом пребывания в укрытии
Об этом он написал в серии постов на Instagram.
Напомним, что в ночь на 6 сентября РФ атаковала Киев ракетами.
По словам Фрая, он проснулся в отеле от настойчивого голоса, которых призвал всех гостей идти в укрытие из-за объявления воздушной тревоги.
"Проснулся в 04:45 утра от настойчивого голоса, который приказывал всем в отеле спускаться в бомбоубежище. Итак, мы здесь. Кто-то показал мне приложение для загрузки: как видите, оно тоже приказывает оставаться в укрытии. Итак, мы все в подвале отеля. Кофеварка. Лежаки. Люди весело смеются и разговаривают. Никакого звука дронов или ракет... Час позже, и все еще нет отбоя. Фактически новое объявление: "Обратите внимание, в городе взрывы. Оставайтесь в укрытии!". Некоторые гости отеля пожали плечами и вернулись в свои номера. 10 минут назад, но теперь стыдливо появляются снова", — рассказал писатель.
Он отметил, что некоторые люди взяли с собой ноутбуки.
Позже Фрай написал, что в Киеве отбой воздушной тревоги и люди вышли из гостиницы.
"В Киеве отбой и жизнь продолжается", – написал он.
- Стивен Фрай прибыл в Киев 4 сентября. Он будет ведущим на Саммите первых леди и джентльменов.
- 5 сентября он рассказал, как киевляне ведут себя во время воздушной тревоги.
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