Проснется экс-чемпионом мира: Бывший тренер Усика отметил самое уязвимое место Джошуа

Об этом сообщает vRINGe.com .

По его словам, Джошуа пропускает много ударов слева, что ему стоило поражения от американца Энди Руиса летом 2019 года.

"Не скажу, что Усик не может нокаутировать Джошуа. Мне кажется, Джошуа уязвим слева. Я как-то смотрел его бой, и кажется, что он каждый раз пропускал левые. Когда он выбрасывает правую, он закручивается так, что обнажает голову. Он часто пропускает левые хуки. Руис это показал. Такого нельзя делать с Усиком. Усик - очень умный. Если он будет делать так с Александром Усиком - это плохо для него кончится", - убежден тренер.

Также Башир добавил, что Джошуа не стоит пытаться перебоксировать Усика.

"Я не думаю, что это будет очень разумной вещью для Джошуа - выйти и пытаться играть в" ученого "против Усика, потому что на следующее утро он проснется экс-чемпионом мира", - сказал Башир, в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), он получил в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017 года боксер прекратил сотрудничество с американцем.

Бой между британцем и украинском состоится 25 сентября в Лондоне.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально .

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