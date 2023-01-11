"Просматривал более 10 раз": Усик назвал свой любимый боксерский бой
Украинский боксер Александр Усик заявил, что его самым любимым является поединок между американцами Эвандером Холифилдом и Двайтом Кави
Об этом Усик рассказал в интервью каналу Usyk17 в YouTube .
По его словам, любимым он может назвать первый чемпионский бой Эвандера Холифилда, в котором он в 1986 году победил раздельным решением судей Двайта Кави и получил титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
"Настолько много классных поединков, что нельзя сказать, какой любимый. Есть бои, которые просматривал много раз. Свой первый поединок с Энтони Джошуа просматривал семь-восемь раз, второй смотрел пять раз. Просматривал более десяти раз первый чемпионский поединок Эвандера Холифилда с Двайтом Кави. 15-раундовый поединок, первый титульный для Эвандера Холифилда. Он невероятный - его можно назвать любимым, наверное", - сказал Усик.
Украинец, как и Эвандер Холифилд, начинал профессиональную карьеру в первом тяжелом весе, где стал абсолютным чемпионом мира. Оба успешно перешли в супертяжелый дивизион, где стали чемпионами.
В настоящее время Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBA в хевивейте.
- 10 января IBF отменило решение о немедленном бое между Александром Усиком и хорватом Филиппом Хрговичем.
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