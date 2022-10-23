Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegra .

"Завтра проскакиваем между капельками. Дождями, то есть", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 24 октября в Украине будет хоть и сыро, но без существенных осадков. Лишь в ближайшую ночь пройдут дожди в восточных областях.

Но уже завтра днем - везде без особых осадков. Туманы периодические, правда.

Температура воздуха в Украине достаточно комфортна +10+18 градусов. В Киеве понедельник будет без дождя, днем до +14, +15 градусов. Дальше - снова дожди, но не холодно", - спрогнозировала Наталья Диденко.

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