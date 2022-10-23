"Проскакиваем между капельками": синоптик Наталья Диденко пообещала комфортную погоду в понедельник
В понедельник, 24 октября, в Украине ожидается сырая, но теплая погода без существенных осадков
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegra .
"Завтра проскакиваем между капельками. Дождями, то есть", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, 24 октября в Украине будет хоть и сыро, но без существенных осадков. Лишь в ближайшую ночь пройдут дожди в восточных областях.
Но уже завтра днем - везде без особых осадков. Туманы периодические, правда.
Температура воздуха в Украине достаточно комфортна +10+18 градусов. В Киеве понедельник будет без дождя, днем до +14, +15 градусов. Дальше - снова дожди, но не холодно", - спрогнозировала Наталья Диденко.
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