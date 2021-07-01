Просит вознаграждение на сумму 900 тыс. грн: Тупицкий подал иск против КСУ
Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-главы Конституционного Суда Александра Тупицкого против КСУ, сейчас решается вопрос открытия производства по административному делу
"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск Александра Тупицкого против Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди требований иска - признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить его.
"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ выплатить ему более 900 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Сейчас ОАСК решает вопрос открытия производства по административному делу.
- Напомним, президент Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.
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