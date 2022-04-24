"Просим у Бога великой Благодати, чтобы сбылась наша великая мечта": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Глава государства обратился в видеообращении к народу из Софийского собора.



Зеленский подчеркнул, что Софийский собор – святыня, которая выстояла, несмотря на вражеские нашествия и оккупацию. Он также добавил, что в этом году мы преодолеваем темные времена. Несмотря на то, что сейчас не в светлой одежде, мы боремся за светлую идею.



"На Пасху мы просим у Бога великой Благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание. С верой и уверенностью в это я поздравляю всех вас с праздником Пасхи, с Пасхой", – отметил Зеленский.

Сегодня, 24 апреля, христиане восточного обряда отмечают великий праздник – Светлое Христово Воскресение, или Пасху.