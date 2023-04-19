Об этом информирует Генштаб ВСУ .

"Общество обсуждает достаточно чувствительный вопрос, а именно: решение парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30 тысяч гривен. Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть "высоко мотивированным", - пишет пресс-служба.

Военные просят украинцев вспомнить, как выглядят Угледар, Марьинка, Авдеевка, где каждый день обороны дается ценой жизни и здоровью.

Сообщается, что в настоящее время дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности поставленных задач.

По-прежнему 100 тысяч гривен в месяц сохранены для бойцов, воюющих непосредственно на передовой. 30 тысяч - военным, выполняющим задачи в районах боевых действий, но не принимающих непосредственного участия, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующих в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения.

Военнослужащие вне зоны боевых действий, в тылу, не получают дополнительных боевых выплат.

В то же время, 1 февраля всем защитникам повысили минимальную зарплату до 20 100 гривен.

"Убеждены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", - отмечают в Генштабе.