"Просим прекратить заниматься популизмом": Генштаб высказался о возвращении военным доплат в 30 тыс. грн
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призвал не манипулировать выплатами дополнительных 30 тысяч гривен военным, вознаграждение начисляется в зависимости от пребывания
Об этом информирует Генштаб ВСУ .
"Общество обсуждает достаточно чувствительный вопрос, а именно: решение парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30 тысяч гривен. Солдат, несущий службу и защищающий страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть "высоко мотивированным", - пишет пресс-служба.
Военные просят украинцев вспомнить, как выглядят Угледар, Марьинка, Авдеевка, где каждый день обороны дается ценой жизни и здоровью.
Сообщается, что в настоящее время дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности поставленных задач.
По-прежнему 100 тысяч гривен в месяц сохранены для бойцов, воюющих непосредственно на передовой. 30 тысяч - военным, выполняющим задачи в районах боевых действий, но не принимающих непосредственного участия, а также находящимся на боевом дежурстве и участвующих в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения.
Военнослужащие вне зоны боевых действий, в тылу, не получают дополнительных боевых выплат.
В то же время, 1 февраля всем защитникам повысили минимальную зарплату до 20 100 гривен.
"Убеждены, что в Вооруженных Силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", - отмечают в Генштабе.
- С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс.грн требуют более триллиона гривен в год
- Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль внес в парламент проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (регистр. № 8312 от 27.12.2022)".
- Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил , что парламент проголосовал бюджет и деньги заложены в бюджете на выплаты военным.
- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, отметил , что нужно срочно собрать заседание Верховной Рады, чтобы провалить постановление о блокировании выплат военным.
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