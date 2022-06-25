"Просим перенести российский опыт и практики на белорусскую землю": Лукашенко в России вспомнил СССР и анонсировал разговор с Путиным о серьезных проблемах

Об этом в Санкт-Петербурге заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

"Мы будем делать все для того, чтобы эту огромную российскую площадку не потерять. У нас хорошо развивается товарооборот, мы можем добавить. Особенно учитывая поведение западных стран. Думаю, что в течение этого и следующего лет мы преодолеем все проблемы и препятствия, особенно в экономике", – сказал Лукашенко.

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Он также поностальгировал за советскими временами и вспомнил Вторую мировую войну."Вы для нас очень близкие люди. Я считаю, что Беларусь и Ленинград - это две точки в Советском Союзе, где люди пострадали в великой отечественной войне больше всего. С тех пор мы и выстраиваем наши добрые отношения когда-то в единой стране. Но что поделаешь, нет той страны. Но мы полны решимости сотрудничать во всех отраслях – от лифтов до коммунальной техники. Но главное – это структуры. Мы будем вас просить, чтобы вы свой опыт и практики переносили на белорусскую землю", - сказал Александр Лукашенко.

В субботу у Лукашенко запланирована встреча с Владимиром Путиным. Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что это будут "серьезные переговоры, на которых будут обсуждаться серьезные проблемы".