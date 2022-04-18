"Просим безотлагательно принять соответствующие меры для возвращения телеканалов "ЭСПРЕСО", "5-го" и "ПРЯМОГО" в цифровой эфир" - петиция на сайте Кабмина

"4 апреля государственный концерн РРТ без предупреждения выбросил из эфира три общенациональных вещателя. Вещание украинских независимых телеканалов "ЭСПРЕСО", "5-го" и "ПРЯМОГО" было незаконно прекращено в период, когда в Украине продолжается война с Россией, в том числе информационная. Свои действия руководство концерна РРТ никоим образом не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует.



Мы убеждены, что незаконное исключение из эфира украинских телеканалов во время войны не что иное, как подрывная диверсионная работа, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, правительству и Президенту Украины.



Украина проложила долгий путь членства в ЕС. Сегодня ценой жизней наших граждан и в борьбе за собственную государственность мы получили опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС, значительная часть которого посвящена вопросам свободы слова как важной ценности демократического европейского общества.



Просим безотлагательно принять соответствующие меры по возвращению телеканалов "ЭСПРЕСО", "5-ГО" и "ПРЯМОГО" в цифровой эфир.



Мы убеждены, что только придерживаясь единой информационной политики, принципов свободы слова и верховенства права, нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую победу Украины над агрессором.



Слава Украине!" - говорится в петиции.



Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .

