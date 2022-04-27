Просили Путина признать "Л/ДНР": ОГПУ объявил главе и 418 депутатам госдумы РФ подозрения в посягательстве на территориальную целостность Украины

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Генерального прокурора.



По предварительным данным, при процессуальном руководстве органов прокуратуры сегодня была завершена процедура сообщения о подозрениях председателю и всем 418 депутатам нижней палаты федерального собрания РФ.

По информации Генпрокурора, указанные лица поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).



Как сообщает следствие, Глава и 418 из 450 депутатов во время заседания государственной думы федерального собрания РФ 15 февраля 2022 года поддержали постановление с обращением к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" как самостоятельных, суверенных и независимых государств.



Кроме того, уже 22 февраля вышеуказанные депутаты поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и так называемыми Л/ДНР.



Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственными подразделениями региональных управлений СБУ.





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