Просил у патриарха Кирилла гумпомощи и освящал российских солдат: священнику УПЦ МП в Харьковской области объявили подозрение
Служба безопасности разоблачила в Харьковской области еще одного сторонника рашизма, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов
Об этом сообщает СБУ.
Фигурантом является священнослужитель одной из религиозных общин УПЦ МП на территории Изюмского района. Во время временной оккупации региона он добровольно поддержал российских захватчиков и на своем примере призывал сделать это других местных жителей. Он публично заявил, что местная религиозная община подчиняется исключительно РПЦ.
"В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать гумпомощь на оккупированную часть региона. В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения лояльности местного населения к захватчикам. Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, которые приезжали в захваченный в то время Изюм", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов.
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Фото: telegram/СБУ
- Служба безопасности Украины возбудила уголовные производства по 61 священнослужителю УПЦ МП. Двух священников московского патриархата удалось обменять на украинских военнослужащих.
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