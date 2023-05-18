Об этом сообщает СБУ.

Фигурантом является священнослужитель одной из религиозных общин УПЦ МП на территории Изюмского района. Во время временной оккупации региона он добровольно поддержал российских захватчиков и на своем примере призывал сделать это других местных жителей. Он публично заявил, что местная религиозная община подчиняется исключительно РПЦ.

"В связи с этим клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать гумпомощь на оккупированную часть региона. В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения лояльности местного населения к захватчикам. Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, которые приезжали в захваченный в то время Изюм", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: telegram/СБУ