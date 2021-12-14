Предлагал иностранцам справку о "невоенном" назначении детали пулемета: чиновника Укроборонпрома разоблачили на вымогательстве взятки

Об этом сообщает пресс-центр ДБР.



За более 80 тыс. грн чиновник обещал посодействовать иностранному обществу оборонной промышленности в получении разрешения на экспорт.



Он также гарантировал влияние на Госслужбу экспортного контроля Украины по разъяснению, что одна из деталей пулемента не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю.



Заместителю гендиректора предприятия "Укроборонпрома" сообщили о подозрении по ч. 1 статьи 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и статье 190 УКУ (мошенничество). Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Задержанному избрали меру пресечения - личное обязательство.

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