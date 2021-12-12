Прошу уволить Гогилашвили, - Зеленский

Об этом говорится в соответствующем заявлении главы государства, обнародованном сегодня, 12 декабря 2021 года, на официальном ТГ-канале Зеленского.



Вот его полный текст:



"Демократическое государство не может существовать без обычного человеческого равенства. В частности, без равенства занимающих какие-либо государственные должности и тех, кто им подчиняется. Без равенства в достоинстве и в праве на уважение.



По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет Министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем.



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Как бы там ни было, ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств".



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