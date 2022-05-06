Прошу украинцев, особенно на днях, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это ваша жизнь, - Зеленский

Свое обращение Зеленский опубликовал в telegram.

"Прошу всех наших граждан – и особенно в эти дни – не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Пожалуйста, это ваша жизнь, жизнь ваших детей. А также четко соблюдать распоряжения относительно общественного порядка и комендантского часа, которые есть в городах и общинах. Обязательно соблюдайте запреты на посещение лесов в той местности, которая была оккупирована. Там сохраняется большая угроза от оставшихся после российских военных мин и растяжек", - отметил он.

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