Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Культура "Прошу прощения у украинцев и Общественного": Алина Паш объяснила подделку справки ГПСУ и показала настоящий документ

"Прошу прощения у украинцев и Общественного": Алина Паш объяснила подделку справки ГПСУ и показала настоящий документ

16 февраля, 2022 среда
15:07
Культура

Победительница нацотбора на "Евровидение-22" Алина Паш извинилась за поддельную справку о пересечении админграницы с оккупированным Крымом и показала настоящий документ от Госпогранслужбы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram певицы.

"Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно скорее и выбрал не тот путь, который бы согласовала я или кто-либо другой из нас", - написала Паш.

Она отметила, что пока неизвестно, каким образом, как и откуда член команды певицы мог получить документ, предоставленный Общественному.

"Если справка, переданная членом нашей команды Общественному вещателю, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны, мы готовы помогать в установлении истины", - добавила она.

Паш сообщила, что прекращает рабочие отношения со своим директором.

Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед Общественным вещателем, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Жалко осознавать, что свои же суюттакие тяжелые и неприятные палки в колеса. я понимаю, что человеком измоей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима", - заявила певица.

  • Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительницей финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш.
  • Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.
  • Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.
  • Глава оргкомитета Нацотбора Евровидения-2022 Лодыгин заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг конкурса.
  • 15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
  • Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы по поводу поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.
  • Наблюдательный совет Общественного вещателя планирует внеочередное заседание 18 февраля из-за ситуации вокруг Национального отбора на "Евровидение-2022".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Алина Паш
Читайте также:
хакер
15 февраля, 2022 вторник
В Украине происходит массовая атака на банки и портал "Дия", также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС
Кравчук Кучма Ющенко
15 февраля, 2022 вторник
"Сделайте наконец шаги, способные остановить агрессора, докажите, что соглашение - не просто обман": Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к странам - подписантам Будапештского меморандума
Путін
15 февраля, 2022 вторник
Путин обвинил Украину в игнорировании возможности мирного процесса по Донбассу и заявил, что силовое сдерживание - прямая угроза нацбезопасности РФ
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.98
    Покупка 27.98
    Продажа 28.34
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
16 февраля
15:39
Эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца - первые слова Абраменко после серебра Олимпиады-2022
15:32
КМДА
В Киеве будет действовать система резервной коммуникации при отсутствии связи и интернета
15:27
Эрдоган
"Хочу узнать мнение Путина": Эрдоган надеется организовать встречу Зеленского с главой РФ в Стамбуле или Анкаре
15:22
Алина Паш
Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022
15:15
Обновлено
Олимпиада-2022: "Серебряный" Абраменко и все другие медалисты 12-го дня Игр в Пекине. ФОТО
15:14
Зеленский
Зеленский: мы не видим отвода войск РФ от границ Украины, слышали только заявления
15:14
Украинского журналиста Есипенко в оккупированном Крыму незаконно приговорили к 6 годам заключения
15:07
россия танк
РФ может решиться на полномасштабное вторжение в Украину во второй половине февраля, - разведка Эстонии
15:01
Абраменко принес Украине серебро Олимпиады-2022. Фоторепортаж
14:55
Михаил Федоров
Против Украины совершили самую большую в истории DDoS-атаку, но страна была готова к ней, - Федоров
14:51
Луцк флаг
В Луцке в честь Дня единения развернули 200-метровый флаг Украины
14:49
Польша ЕС
Польша продолжает готовиться к наплыву беженцев из Украины, несмотря на заявления РФ
14:35
Антонов
Кабмин утвердил финплан госпредприятия "Антонов"
14:33
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 12-й день Игр в Пекине
14:32
Наталья Диденко
Штормовой ветер, дождь, мокрый снег и +14°C, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 17 февраля
14:23
Кабмин расширяет программу портфельных гарантий для банков, - Шмыгаль
14:13
Зеленский
Иностранные дипломаты отправились в Мариуполь на встречу с Зеленским
14:11
Олимпиада-2022: Абраменко принес Украине первую медаль Игр в Пекине
14:09
Верховная Рада
Рада утвердила выход Украины из соглашений СНГ об определении происхождения товаров из развивающихся стран
14:06
Будет видно из космоса: в Днепре создали световую проекцию украинского флага
13:53
пенсия
В Украине с 1 марта пенсии проиндексируют для 10 млн. граждан
13:47
Нацотбор на "Евровидение": Наблюдательный совет Общественного планирует собраться на внеочередное заседание 18 февраля
13:43
хакер
Монобанк и Альфа-Банк зафиксировали мощные кибератаки
13:29
хакер
Кремль заявил, что РФ не причастна к масштабной кибератаке на украинские сайты
13:28
Энергоатом вывел в ремонт два энергоблока АЭС в Запорожье и Ровенской области
13:16
Глава МИД Беларуси: после учений в стране не останется ни одного военного РФ
13:10
паспорт РФ
В Кремле назвали выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО "гуманитарным мероприятием"
13:08
Ахметов заявил, что Донецк может быть счастлив только в единой Украине и анонсировал строительство в Мариуполе завода стоимостью $1 млрд.
13:05
Украина флаг
В Киеве на Майдане Незалежности раздался гимн СССР, это появилось в трансляции Reuters
12:59
СПИД
Впервые в истории женщина излечилась от ВИЧ
12:45
Бен Уоллес
"Они не сняли ноги с педали газа": министр обороны Британии Уоллес заявил, что новое вторжение РФ в Украину все еще возможно
12:42
В Киеве из Днепра достали тело темнокожего мужчины
12:39
США аэропорт
США разрешили отдельным лицам въезд из Украины без прохождения теста на COVID-19
12:36
Дмитрий Песков
Признание "Л/ДНР" не коррелируется с Минскими соглашениями, - представитель Путина
12:32
россия танк
Россия продолжает военное наращивание на украинских границах, - генсек НАТО
12:30
Європейська Солідарність
Опрос КМИС: "Европейская Солидарность" лидирует, отрыв от "Слуги народа" растет
12:17
Украина и Польша согласовали дополнительные разрешения на транзитные автоперевозки
12:12
порошенко зеленский
КМИС: В президентских рейтингах определились лидеры – Зеленский и Порошенко
12:11
рада слуга народа
Партия "Слуга народа" исключит нардепов Трухина и Кузьминых
12:03
В команде Усика рассказали, почему сорвался бой за абсолютное чемпионство по Фьюри
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV