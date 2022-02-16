"Прошу прощения у украинцев и Общественного": Алина Паш объяснила подделку справки ГПСУ и показала настоящий документ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram певицы.



"Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно скорее и выбрал не тот путь, который бы согласовала я или кто-либо другой из нас", - написала Паш.



Она отметила, что пока неизвестно, каким образом, как и откуда член команды певицы мог получить документ, предоставленный Общественному.



"Если справка, переданная членом нашей команды Общественному вещателю, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны, мы готовы помогать в установлении истины", - добавила она.



Паш сообщила, что прекращает рабочие отношения со своим директором.



Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед Общественным вещателем, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Жалко осознавать, что свои же суюттакие тяжелые и неприятные палки в колеса. я понимаю, что человеком измоей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима", - заявила певица.





Напомним, 12 февраля 2022 года, во время прямого эфира на Общественном победительницей финального отбора для участия от Украины на международном песенном конкурсе Eurovision-2022 определили Алину Паш.

Пользователи Facebook неоднозначно восприняли победу Паш из-за ее посещения оккупированного Крыма во время войны с Россией в 2015 году и фото на Красной площади в Москве.

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что певица могла подделать справку о посещении оккупированного Крыма от Госпогранслужбы.

Глава оргкомитета Нацотбора Евровидения-2022 Лодыгин заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала вокруг конкурса.

15 февраля пограничники заявили, что не выдавали справку Алине Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий заявил, что обратится в правоохранительные органы по поводу поддельных документов победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Алины Паш о пересечении админграницы с оккупированным Крымом.

Наблюдательный совет Общественного вещателя планирует внеочередное заседание 18 февраля из-за ситуации вокруг Национального отбора на "Евровидение-2022".

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