Об этом Кличко заявил в интервью Бабелю .

"Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма - 21 градус, а может быть 19 или 18", - пояснил Кличко.

Он призвал киевлян быть готовыми к возможным перебоям по электро и газоснабжению.

Мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь, они пойдут на больницы, на садики и школы. Если будут перебои с электричеством. , у нас есть генераторы. Некоторое время мы сможем функционировать автономно", - заверил Кличко.

5 августа премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что 56% жилых домов и 57% тепловых сетей готовы к отопительному сезону.

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