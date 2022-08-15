"Прошу подготовить теплую одежду и одеяла": Кличко рассказал, какой зимой будет температура в домах киевлян
Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что в следующем отопительном сезоне температура в домах жителей столицы будет ниже, чем обычно
Об этом Кличко заявил в интервью Бабелю .
"Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма - 21 градус, а может быть 19 или 18", - пояснил Кличко.
Он призвал киевлян быть готовыми к возможным перебоям по электро и газоснабжению.
Мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем. Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь, они пойдут на больницы, на садики и школы. Если будут перебои с электричеством. , у нас есть генераторы. Некоторое время мы сможем функционировать автономно", - заверил Кличко.
- 5 августа премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что 56% жилых домов и 57% тепловых сетей готовы к отопительному сезону.
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