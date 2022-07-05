Прошу не принимать без меня подобных решений, - Зеленский о приказе Генштаба о выезде за пределы областей военнообязанных
Владимир Зеленский поручил Генштабу доложить о решении на выезд для военнообязанных
Об этом говорится в вечернем обращении Президента.
Президент Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ, министру обороны и начальнику Генштаба доложить о решении о разрешениях военнообязанных выезжать за пределы области. Он также призвал Генштаб не издавать такие приказы без него.
"Сегодня в обществе было много споров по решению Генштаба Вооруженных Сил Украины об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и даже возмущение в обществе. Я поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба, Главнокомандующему Вооруженными Сил доложить мне все детали во время завтрашнего очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего – одним из пунктов повестки дня. Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", - прокомментировал он .
- Напомним, недавно появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.
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