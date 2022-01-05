Прошлый год вошел в двадцатку самых теплых и сухих в Киеве за 140 лет

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.



Так, среднегодовая температура в Киеве в 2021 году составляла +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020.



В течение семи месяцев наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев показали негативные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от средних многолетних показателей соответственно на 3,3 и 2,2.



Холоднее прошлого года было 20 января - минус 20,2°С, самое жаркое - 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°С.



Всего в 2021 году в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов, причем больше их было в январе и июне – 9 и 10 соответственно.



Осадков по проспекту Науки, 37, где проходят наблюдения, за год выпало 533 мм. Это соответствует 86% климатической нормы, и 2021 год также вошел в двадцатку самых сухих.



При этом по времени осадки распределились неравномерно – почти две месячных нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

Напомним, 24 июня 2021 года температура воздуха в Киеве побила почти исторический рекорд и поднялась до +35,5°С.