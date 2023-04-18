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"Прошлой зимой помогла погода": Газпром снова угрожает Европе проблемами с газом

18 апреля, 2023 вторник
19:18
Экономика

Сезон закачки газа в подземные хранилища Европы в летний период 2023 года будет осложнен конкуренцией за свободные объемы сжиженного природного газа

Об этом сообщают в Газпроме, пишет Интерфакс.

В российской компании отмечают, что по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 6 апреля завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. Уровень заполненности ПХГ снизился до 55% и составил 55,4 млрд куб. м.

"Пройти отопительный сезон в Европе во многом помогла теплая погода зимой. Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в следующем отопительном периоде, нет", - отмечается в комментарии компании.

Как сообщает издание, по состоянию на 16 апреля 2023 года объем активного газа в ПХГ Европы составил 56,6 млрд куб. м, а на аналогичную дату 2020 г. он составлял 58 млрд куб. м, то есть, европейские компании уже должны заполнить на 1,4 млрд куб. м больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019/2020 годов – 97,6 млрд куб. м газа, посчитали в Газпроме.

"Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция по СПГ. В таких условиях заполнение запасов газа в хранилищах до уровня прошлого года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей", – предупреждают специалисты российской компании.

  • Напомним, Совет Евросоюза 5 августа 2022 года принял постановление о добровольном сокращении спроса на газ на 15%. Однако по состоянию на конец года в Европейском Союзе удалось снизить потребление природного газа на 20%.
  • Страны Европейского Союза 28 марта 2023 согласились продлить еще на год чрезвычайные меры по добровольному сокращению потребления природного газа на 15%.

ЕС
газ
санкции против России
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