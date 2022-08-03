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Главная война с Россией Прошло 110 дней. Отец пропавшего без вести матроса из крейсера "Москва" наконец-то получил свидетельство о смерти сына

Прошло 110 дней. Отец пропавшего без вести матроса из крейсера "Москва" наконец-то получил свидетельство о смерти сына

3 августа, 2022 среда
00:07
война с Россией

Дмитрий Шкребец, сын которого считался пропавшим после утопления украинцами крейсера "Москва", сообщил, что получил свидетельство о смерти сына

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Это произошло на 110-й день после потопления крейсера.

"Вчера в Севастополе, в Доме офицеров, на 110 день после гибели моего сына, я получил свидетельство о его смерти", - написал отец матроса.

К посту в соцсети "ВКонтакте" Шкребец добавил документ, изданный отделом ЗАГСа Ленинского района Севастополя и датированный 27 июля. Датой смерти Егора Шкребца в нем значится 13 апреля 2022 года – день, когда стало известно о затоплении крейсера "Москва".

Все это время – 110 дней – Егор Шкребец считался пропавшим без вести. Ведь минобороны России официально признало гибель только одного матроса, несмотря на то, что семьи военнослужащих из крейсера сообщали о десятках пропавших.

  • 27 июля стало известно, что на крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами, погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ
  • 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.
  • Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью, уничтоженной ВСУ.

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