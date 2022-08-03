Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Это произошло на 110-й день после потопления крейсера.

"Вчера в Севастополе, в Доме офицеров, на 110 день после гибели моего сына, я получил свидетельство о его смерти", - написал отец матроса.

К посту в соцсети "ВКонтакте" Шкребец добавил документ, изданный отделом ЗАГСа Ленинского района Севастополя и датированный 27 июля. Датой смерти Егора Шкребца в нем значится 13 апреля 2022 года – день, когда стало известно о затоплении крейсера "Москва".

Все это время – 110 дней – Егор Шкребец считался пропавшим без вести. Ведь минобороны России официально признало гибель только одного матроса, несмотря на то, что семьи военнослужащих из крейсера сообщали о десятках пропавших.

27 июля стало известно, что на крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами, погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ

13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.

Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью, уничтоженной ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb