Прошло 110 дней. Отец пропавшего без вести матроса из крейсера "Москва" наконец-то получил свидетельство о смерти сына
Дмитрий Шкребец, сын которого считался пропавшим после утопления украинцами крейсера "Москва", сообщил, что получил свидетельство о смерти сына
Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Это произошло на 110-й день после потопления крейсера.
"Вчера в Севастополе, в Доме офицеров, на 110 день после гибели моего сына, я получил свидетельство о его смерти", - написал отец матроса.
К посту в соцсети "ВКонтакте" Шкребец добавил документ, изданный отделом ЗАГСа Ленинского района Севастополя и датированный 27 июля. Датой смерти Егора Шкребца в нем значится 13 апреля 2022 года – день, когда стало известно о затоплении крейсера "Москва".
Все это время – 110 дней – Егор Шкребец считался пропавшим без вести. Ведь минобороны России официально признало гибель только одного матроса, несмотря на то, что семьи военнослужащих из крейсера сообщали о десятках пропавших.
- 27 июля стало известно, что на крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами, погиб сын командира дивизии Черноморского флота РФ
- 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.
- Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью, уничтоженной ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.17
Покупка 39.17Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 41
- Актуальное
- Важное