Прошли только 50% пути, радоваться рано, - Ярмоленко после матча против Шотландии
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победы над Шотландией и заявил, что команда прошла всего 50% пути на ЧМ-2022
Об этом сообщает " Трибуна ".
"Тренерский штаб нас подготовил, нам говорили, что нужно врываться из глубины. Руслан отдал шикарный пас. Мне нужно было только забить. Мы – одна команда. Кто-то защищается, кто-то забивает. Это судьбы секунды. Приходят 2 мысли, можешь так пробить, можешь по-другому пробить. А тут все было на автомате, принял, увидел, что вратарь вышел. Нужно было только выполнить. Показали характер в конце, выстояли. Было нелегко. Особенно поздравляю тренерский штаб, выполнивший колоссальную работу. Нужно сделать еще один шаг. Он самый важный, самый тяжелый. Прошли только 50% пути, радоваться рано", – сказал Андрей Ярмоленко.
5 июня в Кардиффе сборная Украины в решающей встрече поспорит за путевку на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.
- В полуфинальном матче плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины победила Шотландию.
- Небольшое количество бесплатных билетов на финал плей-офф ЧМ Уэльс-Украина получат украинские беженцы.
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