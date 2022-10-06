Об этом сообщает РБК со ссылкой на Alaska News Service.

4 октября они высадились у поселка Гамбелл. Их уже перевезли в Анкоридж. Чтобы забрать их с острова Святого Лаврентия, береговой охране пришлось отправить туда грузовой самолет C-130 с группой таможенников и пограничников.

"Эти два человека, прибывшие из России на лодке и задержанные в Гембелле, насколько я понимаю, сейчас находятся в Анкоридже, и ими занимаются федеральные власти. Мы не ожидаем постоянного потока людей из [России] или флотилии лодок…. Это может быть единичным случаем", - заявил губернатор штата Майк Данливи.

ANS отмечает, что в разговоре с местными жителями приплывшие на лодке мужчины объяснили, что "бегут от российской армии".

В этой ситуации понимается Министерство внутренней безопасности США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb