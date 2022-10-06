Прошли на лодке 400 км. На Аляске задержали двух российских уклонистов с Чукотки
На Аляске задержаны двое мужчин, которые проплыли более 400 км на лодке из поселка Эгвекинот на Чукотке до американского острова Святого Лаврентия
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Alaska News Service.
4 октября они высадились у поселка Гамбелл. Их уже перевезли в Анкоридж. Чтобы забрать их с острова Святого Лаврентия, береговой охране пришлось отправить туда грузовой самолет C-130 с группой таможенников и пограничников.
"Эти два человека, прибывшие из России на лодке и задержанные в Гембелле, насколько я понимаю, сейчас находятся в Анкоридже, и ими занимаются федеральные власти. Мы не ожидаем постоянного потока людей из [России] или флотилии лодок…. Это может быть единичным случаем", - заявил губернатор штата Майк Данливи.
ANS отмечает, что в разговоре с местными жителями приплывшие на лодке мужчины объяснили, что "бегут от российской армии".
В этой ситуации понимается Министерство внутренней безопасности США.
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