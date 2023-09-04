Прошлая неделя была "рекордной": начальник Авдеевской ГВА об эвакуации из города
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что прошедшая неделя была "рекордной", так как удалось эвакуировать из города 9 человек
Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.
"1661 человек на сегодняшний день остается в городе. Прошлая неделя для нас была "рекордной" с точки зрения эвакуации, потому что такого не было уже несколько месяцев. 9 человек мы вывезли за неделю - это действительно много, потому что я уже не помню, когда мы так много людей за неделю вывозили", – отметил он.
Также Барабаш подчеркнул, что многие люди в городе не планируют зимовать и хотят уехать, потому что вторую зиму "вряд ли переживут".
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"Ибо действительно хоть и есть опыт прошлой зимой, все понимают, что лучше точно не будет, хотя есть подготовленные буржуйки и даже есть уже заготовленные дрова, но многие говорят, что будут ехать. На вопрос, почему не ехать сейчас, отвечают, что подождут еще немного, потому что еще не так холодно и есть надежда, что все-таки это контрнаступление состоится и отодвинут линию фронта дальше Авдеевки и может не придется уезжать", - сказал он.
- 25 августа сообщалось, что россияне пытались безуспешно наступать на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
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