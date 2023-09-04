Прошлая неделя была "рекордной": начальник Авдеевской ГВА об эвакуации из города

Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.

"1661 человек на сегодняшний день остается в городе. Прошлая неделя для нас была "рекордной" с точки зрения эвакуации, потому что такого не было уже несколько месяцев. 9 человек мы вывезли за неделю - это действительно много, потому что я уже не помню, когда мы так много людей за неделю вывозили", – отметил он.

Также Барабаш подчеркнул, что многие люди в городе не планируют зимовать и хотят уехать, потому что вторую зиму "вряд ли переживут".

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"Ибо действительно хоть и есть опыт прошлой зимой, все понимают, что лучше точно не будет, хотя есть подготовленные буржуйки и даже есть уже заготовленные дрова, но многие говорят, что будут ехать. На вопрос, почему не ехать сейчас, отвечают, что подождут еще немного, потому что еще не так холодно и есть надежда, что все-таки это контрнаступление состоится и отодвинут линию фронта дальше Авдеевки и может не придется уезжать", - сказал он.